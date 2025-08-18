Werder zweifelt an Gregoritsch

Der SV Werder Bremen könnte trotz großem Bedarf Abstand von einem Transfer von Michael Gregoritsch (31) nehmen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass das Trainerteam um Horst Steffen große Zweifel daran hegt, ob das Profil des Österreichers zum Spielsystem der Norddeutschen passt. Beim SC Freiburg steht Gregoritsch vor dem Absprung, gegen die Sportfreunde Lotte (2:0) fehlte er am Wochenende im Kader der Breisgauer.

Da Gregoritschs Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, wäre er wohl vergleichsweise günstig zu haben. In den vergangenen Wochen hatten sich auch der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach nach dem Angreifer erkundigt, konkret wurde es bislang aber noch nicht.