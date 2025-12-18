Menü Suche
HSV: Kehrtwende um Ramos

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Guilherme Ramos schaut auf den Ball @Maxppp

Guilherme Ramos hat sich beim Hamburger SV zurückgekämpft. Laut der ‚Bild‘ spricht beim 28-Jährigen „aktuell vieles für einen Verbleib bis Sommer“. In der Vergangenheit sollte der Portugiese den Verein bereits mehrmals verlassen, es fand sich jedoch kein Abnehmer.

Wie es über den Sommer hinaus für Ramos weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag beim HSV läuft aus, möglicherweise kann er sich in der Rückrunde für eine Verlängerung empfehlen. In der laufenden Spielzeit kam er für die Rothosen wettbewerbsübergreifend achtmal zum Einsatz.

