HSV: Kehrtwende um Ramos

Guilherme Ramos hat sich beim Hamburger SV zurückgekämpft. Laut der ‚Bild‘ spricht beim 28-Jährigen „aktuell vieles für einen Verbleib bis Sommer“. In der Vergangenheit sollte der Portugiese den Verein bereits mehrmals verlassen, es fand sich jedoch kein Abnehmer.

Wie es über den Sommer hinaus für Ramos weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag beim HSV läuft aus, möglicherweise kann er sich in der Rückrunde für eine Verlängerung empfehlen. In der laufenden Spielzeit kam er für die Rothosen wettbewerbsübergreifend achtmal zum Einsatz.