HSV: Poulsen erneut länger raus

Yussuf Poulsen (31) vom Hamburger SV wird weiter vom Pech verfolgt. Cheftrainer Merlin Polzin bestätigte auf der Pressekonferenz, dass der HSV-Kapitän in der heutigen Trainingseinheit umgeknickt sei. In der Folge werde der Sommerzugang, der bereits einen Großteil der Saison verletzungsbedingt passen musste, bis in den Januar hinein ausfallen.

Zudem müsse der Aufsteiger im letzten Spiel des Jahres am Samstag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt erneut auf Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30) verzichten, der sich mit Achillessehnenproblemen herumschlägt. Ein Fragezeichen steht derweil auch hinter dem Einsatz von Fábio Vieira (25). Wegen einer Erkältung verpasste der portugiesische Spielmacher die jüngsten Trainingseinheiten.