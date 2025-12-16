HSV: Pherai im Winter weg?

Zeitnah wird sich klären, ob Immanuel Pherai eine Zukunft beim Hamburger SV hat. Einem Bericht der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge wollen sich die Parteien im Anschluss an die letzte Partie dieses Jahres gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) zusammensetzen, um über die Perspektive des Kreativspielers zu sprechen. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige unter anderem aufgrund von Verletzungen so gut wie gar nicht für die Profis zum Zug (fünf Einsätze).

Pherai verfügt in der Hansestadt noch über ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier. Kürzlich wechselte er seine Berateragentur, darüber soll er die HSV-Bosse auch informiert haben, aber keinen konkreten Wechselwunsch geäußert haben. Stellt sich in den Gesprächen allerdings heraus, dass man nicht mehr mit Pherai plant, dürfte es auf eine schnelle Luftveränderung hinauslaufen.