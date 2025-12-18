Menü Suche
Freiburg beklagt zwei Ausfälle

von Daniel del Federico
Jan-Niklas Beste am Ball für den SCF @Maxppp

Der SC Freiburg muss auf Jan-Niklas Beste (26) und Philipp Lienhart (29) verzichten. Wie Trainer Julian Schuster auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) bestätigte, stehen beide den Breisgauern zum Jahresabschluss nicht zur Verfügung. Während Lienhart an Leistenproblemen laboriert, fehlt Beste aufgrund einer hartnäckigen Grippe.

Beide verpassten bereits die Partie gegen Borussia Dortmund (1:1) am vergangenen Spieltag. Die Personalsituation beim SC Freiburg spitzt sich damit weiter zu. In der Innenverteidigung fehlt neben Lienhart zudem Max Rosenfelder (22) und auch in der Offensive gehen Schuster allmählich die Optionen aus. Zusätzlich zu Beste müssen die Freiburger auch auf Cyriaque Irié (20/Afrika-Cup) und Eren Dinkci (24/Trainingsrückstand) verzichten.

