Ex-Schalker Harit vor Marseille-Abschied?

Amine Harit setzt seine Karriere womöglich in Saudi-Arabien fort. FT kann saudische Berichte bestätigen, dass Al-Diraiyah den Offensivspieler von Olympique Marseille verpflichten will. Der dribbelstarke Marokkaner, der zwischen 2017 und 2021 für den FC Schalke 04 auflief, darf Marseille bei einem entsprechenden Angebot verlassen.

Ob Harit einem Transfer zum saudischen Zweitligisten offen gegenübersteht, ist unklar. In der vergangenen Saison kam der 28-Jährige nur auf 13 Ligue 1-Einsätze (zwei Tore, fünf Vorlagen), beim Ligaauftakt am Freitag gegen Stade Rennes (1:0) saß der Rechtsfuß 90 Minuten auf der Bank. Sein Vertrag in Südfrankreich läuft bis 2027.