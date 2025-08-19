BVB: Schlechte Nachrichten bei Echeverri

Borussia Dortmund mühte sich am Montagabend mit einem 1:0-Sieg bei RW Essen in die zweite DFB-Pokalrunde. Einmal mehr wurde deutlich: Dem Kader fehlt es hier und da an kreativem Geist. Abhilfe leisten soll Claudio Echeverri von Manchester City.

Der BVB legte zum Ende der vergangenen Woche bereits ein Angebot zur Leihe auf den Tisch. Gestern berichtete ‚Sky‘ dann, dass Dortmund aufs Gaspedal drücke, es fanden weitere Gespräche mit den Engländern statt. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für Dortmund.

Zwar scheint eine Leihe nach wie vor realistisch – doch die gewünschte Kaufoption wird City laut ‚The Athletic‘ unter keinen Umständen gewähren. Die Skyblues wollen Echeverri Spielpraxis verschaffen, damit der angehende argentinische Nationalspieler in Zukunft noch ein wichtiger Spieler für das Team von Pep Guardiola wird. Den Zugriff auf den 19-Jährigen zu verlieren, kommt für City daher nicht infrage.

Update (13:47 Uhr): Laut übereinstimmenden Berichten geht der BVB leer aus. Stattdessen wird Echeverri an Bayer Leverkusen verliehen.

Weitere BVB-Kandidaten

Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September will und muss der BVB noch personell nachlegen. Offensiv-Alternativen zu Echeverri gibt es einige. Interesse besteht nach FT-Infos etwa an Eliesse Ben Seghir (20/AS Monaco). Ebenfalls spannend sind die Personalien Fábio Silva (23/Wolverhampton Wanderers), Facundo Buonanotte (20/Brighton & Hove Albion) und Carney Chukwuemeka (21/FC Chelsea). Auch der Name Jadon Sancho (25/Manchester United) fällt nach wie vor in Verbindung mit Dortmund.