BVB ausgestochen: Echeverri zur Bundesliga-Konkurrenz

Es macht den Eindruck, als hätten Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund diesen Sommer ihre Wunschlisten miteinander abgeglichen. Ob bei Facundo Buonanotte (20/Brighton & Hove Albion), Eliesse Ben Seghir (20/AS Monaco), Fábio Silva (23/Wolverhampton Wanderers) oder auch Claudio Echeverri (19/Manchester City) konkurrierten oder konkurrieren die beiden Bundesligisten jeweils um die Unterschrift.

Bei letztgenanntem City-Talent schaut der BVB einen Tag nach seinem eigenen Angebot in die Röhre. Wie Matteo Moretto und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, steht der offensive Mittelfeldspieler vor dem Wechsel nach Leverkusen. Die Werkself ist sich mit dem jungen Argentinier mündlich vollständig einig. Der obligatorische Medizincheck ist in Kürze geplant, sobald der letzte Papierkram geklärt ist.

Bayer schluckt dabei die bittere Pille und schnappt sich Echeverri auf Leihbasis ohne Kaufoption. Auf die Option hatten die Dortmunder bei ihrem eingereichten Angebot gehofft. City hatte jedoch klargestellt, dass der spielstarke Rechtsfuß nur verliehen werden soll, um Spielpraxis zu sammeln. Für die Werkself offenbar kein großes Problem, die damit als Gewinner im Tauziehen hervorgeht. Der BVB muss sich also umorientieren.