Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer Gregoritsch-Klub steht fest

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Michael Gregoritsch im Trikot des SC Freiburg @Maxppp

Michael Gregoritsch wechselt offenbar nach Dänemark. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Transfer des Angreifers zu Bröndby IF beschlossene Sache. Der 31-jährige Österreicher erhalte einen Vertrag bis 2028, der Medizincheck soll innerhalb der kommenden 24 Stunden stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob und in welcher Form der SC Freiburg für den Wechsel entschädigt wird, ist zur Stunde noch offen. Zuletzt gab es auch Gerüchte um einen Gregoritsch-Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen. Diese erkalteten aber bereits in den vergangenen Tagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Superliga
Freiburg
Bröndby
Michael Gregoritsch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Superliga Superliga
Freiburg Logo SC Freiburg
Bröndby Logo Brøndby IF
Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert