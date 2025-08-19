Neuer Gregoritsch-Klub steht fest

Michael Gregoritsch wechselt offenbar nach Dänemark. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Transfer des Angreifers zu Bröndby IF beschlossene Sache. Der 31-jährige Österreicher erhalte einen Vertrag bis 2028, der Medizincheck soll innerhalb der kommenden 24 Stunden stattfinden.

Ob und in welcher Form der SC Freiburg für den Wechsel entschädigt wird, ist zur Stunde noch offen. Zuletzt gab es auch Gerüchte um einen Gregoritsch-Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen. Diese erkalteten aber bereits in den vergangenen Tagen.