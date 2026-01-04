Gregoritsch verteilt einen Korb

Michael Gregoritsch wird sich wohl doch nicht dem FC Basel anschließen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge ist der Deal geplatzt, der 31-jährige Mittelstürmer habe den Wechsel zu den Schweizern abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Basel hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, zeitnah eine Einigung mit Gregoritschs Arbeitgeber Bröndby IF über eine Leihe zu erzielen. Nun ist der Transfer offenbar vom Tisch. Ob der Ex-Bundesliga-Profi, der beim dänischen Erstligisten nicht wie gewünscht zum Zug kommt, im Januar trotzdem wechselt, ist noch offen. Der Österreicher hofft auf die Teilnahme an der anstehenden WM.