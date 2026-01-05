Menü Suche
Hannover holt Rochelt-Ersatz

von Julian Jasch - Quelle: hannover96.de
1 min.
Noah Weißhaupt beim Aufwärmen @Maxppp

Hannover 96 reagiert auf die Leihe von Jannik Rochelt (27) zu Arminia Bielefeld. In Noah Weißhaupt (24) haben die Niedersachsen einen Nachfolger verpflichtet. Der Außenstürmer wird für die restliche Saison vom SC Freiburg ausgeliehen. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Hannover 96
Hannover 96 verstärkt sich für die Rückrunde mit Noah #Weißhaupt. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt per Leihe vom SC Freiburg an den Maschsee. 🤝

Herzlich willkommen! 😊

#H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚
Zuvor wurde das Gastspiel des früheren deutschen U-Nationalspielers zu Legia Warschau abgebrochen. In der polnischen Ekstraklasa durfte Weißhaupt siebenmal ran (eine Vorlage), zudem kam er dreimal in der Conference League zum Einsatz. „Noah ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er hat ein sehr gutes Tempo, ist dynamisch im Antritt und stark im Eins-gegen-eins. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einige Erfahrung auf Bundesliganiveau mit“, freut sich Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke auf die Zusammenarbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
2. Bundesliga
Ekstraklasa
Bundesliga
Hannover
Legia
Freiburg
Noah Weißhaupt

