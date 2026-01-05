Hannover holt Rochelt-Ersatz

Hannover 96 reagiert auf die Leihe von Jannik Rochelt (27) zu Arminia Bielefeld. In Noah Weißhaupt (24) haben die Niedersachsen einen Nachfolger verpflichtet. Der Außenstürmer wird für die restliche Saison vom SC Freiburg ausgeliehen. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Zuvor wurde das Gastspiel des früheren deutschen U-Nationalspielers zu Legia Warschau abgebrochen. In der polnischen Ekstraklasa durfte Weißhaupt siebenmal ran (eine Vorlage), zudem kam er dreimal in der Conference League zum Einsatz. „Noah ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er hat ein sehr gutes Tempo, ist dynamisch im Antritt und stark im Eins-gegen-eins. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einige Erfahrung auf Bundesliganiveau mit“, freut sich Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke auf die Zusammenarbeit.