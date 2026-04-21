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Bundesliga

Bayerns Plan mit Karl

von Dominik Schneider
1 min.
Lennart Karl fordert den Ball für den FC Bayern München @Maxppp

Im Vorfeld zum Pokalhalbfinale gegen Bayer Leverkusen hat sich Vincent Kompany auch zum Plan der Wiedereingliederung von Lennart Karl (18) geäußert. Der Trainer des FC Bayern betont, dass man beim Offensivspieler „keine großen Risiken eingehen“ wird. Es habe oberste Priorität, dass er „wieder gesund“ wird.

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Obwohl nun der „entscheidende der Teil der Saison, in dem es um die Titel geht“ bevorstehe, werde man beim Youngster „nichts schneller tun, als sein Körper es ihm sagt“. Aktuell laboriert Karl an einem Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel. Ob der Dribbler im wichtigen Spiel gegen Paris St. Germain (28. April) zur Verfügung stehen wird, ist noch völlig offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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