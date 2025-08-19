Zwei Interessenten: Wörl vor Hannover-Abgang

Marius Wörl und Hannover 96 gehen zukünftig voraussichtlich getrennte Wege. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Berater des 21-Jährigen bei den Niedersachsen den Wechselwunsch des Mittelfeldspielers hinterlegt. 96-Boss Marcus Mann soll bereit sein, Wörl gehen zu lassen, der unter dem neuen Hannover-Trainer Christian Titz nicht von sich überzeugen konnte. Mit Arminia Bielefeld und dem 1. FC Nürnberg gibt es laut der Boulevardzeitung zwei konkrete Interessenten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Klubs drängen demnach auf eine Lösung noch in dieser Woche. Wörl war 2023 ablösefrei von 1860 München nach Hannover gewechselt, wurde jedoch noch im selben Sommer für zwei Jahre nach Bielefeld weiterverliehen. Im März hatte die Arminia die Kaufoption in Höhe von 300.000 Euro gezogen, ehe Hannover Wörl per Rückkaufklausel für 500.000 Euro zurückholte.