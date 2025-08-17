United plant spektakuläre Rückholaktion | Flick sauer über Barça-Sieg

Gut, aber nicht gut genug

Mit einem deutlichen 3:0-Sieg beim RCD Mallorca ist der FC Barcelona am Samstagabend in die neue La Liga-Saison gestartet. Ein Auftakt nach Maß also? Nicht, wenn man Hansi Flick fragt. „Das Spiel hat mir nicht gefallen“, erklärte der laut ‚Mundo Deportivo‘ „unzufriedene“ Barça-Trainer nach der Partie. Gewurmt hat Flick vor allem die Einstellung seiner Mannschaft, die bereits ab der 39. Minute in doppelter Überzahl agierte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach dem 2:0 und zwei Roten Karten hat die Mannschaft meiner Meinung nach nur 50 Prozent gegeben, und das hat mir nicht gefallen. Wir können es besser. Wir mussten den Ball und das Spiel kontrollieren. Wir müssen Tore schießen. Mit 50 oder 60 Prozent gegen neun Mann ist das nicht möglich. Wir müssen schneller spielen. Wir müssen einige Situationen verbessern“, so die deutliche Kritik. Die Chance auf „Wiedergutmachung“ bietet sich der Flick-Truppe am Samstag bei UD Levante.

Einmal Italien und zurück

50 Millionen Euro war Manchester United vor zwei Jahren die Verpflichtung von Inter Mailands André Onana wert. Als konstanter Rückhalt erwies sich der 29-jährige Kameruner aber viel zu selten. Gerüchte, United könnte eine neue – oder besser gesagt alte – Nummer eins an Bord holen, nehmen jetzt wieder Fahrt auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sun‘ berichtet, dass die Red Devils über eine Rückholaktion von David de Gea nachdenken. Erste Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Der 34-jährige Spanier verfügt beim AC Florenz über eine günstige Ausstiegsklausel. De Gea hatte United vor zwei Jahren verlassen, nach einjähriger Vereinslosigkeit ging es dann nach Florenz. Bei den Italienern ist de Gea gesetzt (42 Einsätze) – fragt sich nur, wie lange noch, sollte United es ernst meinen.