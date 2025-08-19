Zakaria-Wechsel: Monaco verkündet Entscheidung

Mittelfeldspieler Denis Zakaria bleibt der AS Monaco erhalten. Die Monegassen veröffentlichten am heutigen Dienstag eine Stellungnahme, in der betont wird: „Nach den zahlreichen Medienberichten der letzten Tage möchte der Verein Klarheit schaffen und gibt bekannt, dass es vor dem Ende der Transferperiode zu keinem Abgang seines Kapitäns Denis Zakaria kommen wird, der möglicherweise kürzlich das Interesse eines saudischen Vereins geweckt hat.“

Der Schweizer Nationalspieler war ein konkretes Thema bei Al Ahli. Die Klubs waren sich nach FT-Infos einig, der 28-Jährige selbst stimmte dem Wechsel aber letztlich nicht zu. Der Ex-Gladbacher steht Monaco-Trainer Adi Hütter also auch in dieser Saison zur Verfügung. Zakarias Vertrag im Fürstentum läuft bis 2028.