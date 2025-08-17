Einigung: Ex-Gladbacher Zakaria vor Monaco-Abgang?

Denis Zakaria (28) könnte den lukrativen Lockrufen aus der Wüste erliegen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist sich die AS Monaco mit Al Ahli über einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers einig. Zakarias Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, die Verhandlungen zwischen dem Saudi-Klub und den Vertretern des Monaco-Kapitäns laufen.

Im Fürstentum steht Zakaria bis 2028 unter Vertrag. Vor zwei Jahren wechselte der Schweizer Nationalspieler für 20 Millionen Euro von Juventus Turin zu Monaco. In der Bundesliga war Zakaria von 2017 bis 2022 für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen.