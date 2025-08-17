Hoffenheim: Orban vor Blitz-Abflug

Neun Millionen Euro zahlte die TSG Hoffenheim im Januar an Olympique Lyon, um Gift Orban (23) in den Kraichgau zu holen. Nach gutem Start mit vier Toren in seinen ersten sieben Einsätzen lief es in den folgenden Wochen dann deutlich schlechter.

Einen Treffer erzielte der nigerianische Mittelstürmer nicht mehr, auch die Einsatzzeiten wurden entsprechend weniger. Jetzt stehen die Zeichen schon wieder auf Trennung.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato ist sich Hoffenheim mit dem FC Toulouse über einen Transfer einig geworden. Angedacht ist eine Leihe mit Kaufoption. Bei der TSG steht Orban noch bis 2029 unter Vertrag.