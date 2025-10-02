RB: Bayern-Klatsche hallt nach

Marcel Schäfer ist mit der Entwicklung bei RB Leipzig zufrieden. „Ich denke, wir haben die Umstellung auf das neue System unter Ole gut hinbekommen, trotz der vielen Ab- und Zugänge“, zitiert der ‚kicker‘ den Geschäftsführer Sport. In der Bundesliga belegen die Sachsen nach vier Siegen in Folge den dritten Tabellenplatz.

Trotzdem halle laut Schäfer die herbe 0:6-Klatsche zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern noch nach. „Wir sind ganz sicher noch keine Bayern-Jäger. Wir haben auch noch genügend Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Die Bayern spielen derzeit in ihrer eigenen Liga, das haben ihre letzten Auftritte deutlich gezeigt“, so der 41-Jährige.