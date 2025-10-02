Nach Titelgewinn: Müller überholt Kroos

Thomas Müller hat auf seine alten Tage nochmal einen neuen Meilenstein erreicht. Nach dem 4:2-Sieg der Vancouver Whitecaps gegen den Vancouver FC und dem damit verbundenen Titelgewinn in der Canadian Championship darf sich der Routinier nun erfolgreichster deutscher Spieler aller Zeiten nennen. Der 36-Jährige lässt damit Toni Kroos hinter sich, mit dem er sich bislang mit 34 Titeln den Platz an der Sonne geteilt hatte.

Wie der Offensivspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont, möchte er seinen neuen Status nicht zu hoch hängen: „Ich würde lieber sagen: ‚Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands.‘ Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto.“ So hat Landsmann Kroos mit Real Madrid sechsmal die Königsklasse gewonnen, während Müller den Henkelpott nur zweimal einstreichen konnte.