Wechselgerüchte: Sabitzer spricht Klartext

Der derzeit stark aufspielende Marcel Sabitzer hat sämtliche Wechselgerüchte zurückgewiesen. Auf die Frage von ‚Sky‘, er sei im Sommer ein Verkaufskandidat gewesen, reagierte der Österreicher nach dem 4:1-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Athletic Bilbao verdutzt: „Von wem hast du das gehört?“ Mit Angeboten aus der Wüste hat sich der 31-Jährige nach eigener Aussage nicht beschäftigt: „Ne, ich hab es ja schon bei der Klub-WM gesagt: Das ist kein Thema gewesen. Ich fühle mich hier sowieso wohl.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dass es persönliche Aufs und Abs gibt, das ist halt so. Es war sicherlich letztes Jahr kein einfaches Jahr. Da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen“, so Sabitzer, der aktuell mit starken Leistungen überzeugt, „ich habe versucht, immer das Positive zu sehen, immer weiterzumachen. In der Vorbereitung habe ich Gas gegeben und wie man sieht, hat das auch etwas gebracht: Ich bin wieder gut in Schuss.“ Sabitzers Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027.