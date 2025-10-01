Kovac rotiert kräftig: So spielt der BVB gegen Bilbao
Für Borussia Dortmund geht es heute Abend ein wenig um Wiedergutmachung, nachdem am ersten Spieltag der Champions League gegen Juventus Turin sichergeglaubte drei Punkte verspielt wurden. Im Signal-Iduna-Park empfängt der BVB Athletic Bilbao.
Gegen Athletic Bilbao steht Borussia Dortmund vor der nächsten schwierigen Bewährungsprobe in der Champions League-Saison. Nach dem wilden 4:4 gegen Juventus Turin ist der Druck im heimischen Signal-Iduna-Park gegen die Basken schon etwas größer. Drei Punkte würden den Schwarz-Gelben gut zu Gesicht stehen.
Um die giftigen Leones mit einem schlechten Gefühl zurück nach Spanien zu schicken, kann Trainer Niko Kovac wieder auf die Dienste von Top-Torjäger Serhou Guirassy zurückgreifen. Außerdem rückt im Vergleich zur Bundesligapartie gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:0) Flügelverteidiger Julian Ryerson für Yan Couto in die Startelf.
Zudem spielen Niklas Süle, Carney Chukwuemeka und Jobe Bellingham von Beginn an. Dafür nehmen Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Felix Nmecha zunächst auf der Bank Platz.
So spielt Borussia Dortmund
