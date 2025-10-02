Menü Suche
Champions League: Die FT-Topelf des 2. Spieltags

In der Königsklasse ging es Dienstag- und Mittwochabend wieder heiß her. Während Eintracht Frankfurt (1:5) gegen Atlético Madrid unter die Räder geriet, rang sich Bayer Leverkusen (1:1) zu einem Remis gegen die PSV Eindhoven. Der FC Bayern (5:1 gegen Pafos FC) und Borussia Dortmund (4:1 gegen Athletic Bilbao) hielten die deutsche Fahne im Wettbewerb hoch.

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Der Franzose begeistert nicht nur die Fans des FC Bayern. Gegen den Pafos FC aus Zypern untermauerte Olise mit seiner Leistung den Klassenunterschied beider Teams. Zwei Assists und ein eigener Treffer standen bei Abpfiff der Partie auf dem Konto des trickreichen Flügelstürmers. Bei fast jedem Angriff der Münchner war der Linksfuß aktiv beteiligt. Die nächste Spitzenleistung des Publikumlieblings.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 2. Spieltags in der Champions League?
Die Ergebnisse im Überblick

  • Atalanta - FC Brügge 2:1
  • Kairat Almaty - Real Madrid 0:5
  • Galatasaray - FC Liverpool 1:0
  • Atlético - Eintracht Frankfurt 5:1
  • Olympique Marseile - Ajax 4:0
  • Bodø/Glimt - Tottenham 2:2
  • FC Chelsea - Benfica 1:0
  • Pafos FC - FC Bayern 1:5
  • Inter - Slavia Prag 3:0
  • Qarabag - FC Kopenhagen 2:0
  • St. Gilloise - Newcastle 0:4
  • FC Barcelona - PSG 1:2
  • SSC Neapel - Sporting 2:1
  • FC Arsenal - Olympiakos 2:0
  • Bayer Leverkusen - Eindhoven 1:1
  • FC Villarreal - Juventus 2:2
  • Bor. Dortmund - Bilbao 4:1
  • AS Monaco - Manchester City 2:2
