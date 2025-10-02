Champions League: Die FT-Topelf des 2. Spieltags

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Der Franzose begeistert nicht nur die Fans des FC Bayern. Gegen den Pafos FC aus Zypern untermauerte Olise mit seiner Leistung den Klassenunterschied beider Teams. Zwei Assists und ein eigener Treffer standen bei Abpfiff der Partie auf dem Konto des trickreichen Flügelstürmers. Bei fast jedem Angriff der Münchner war der Linksfuß aktiv beteiligt. Die nächste Spitzenleistung des Publikumlieblings.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick