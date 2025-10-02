Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

United: Der Preis für Orozco

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Cristian Orozco im Zweikampf @Maxppp

Manchester United darf sich auf einen Neuzugang freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils den Transfer von Cristian Orozco eingetütet. Für den 17-Jährigen, der im Sommer 2026 zum Rekordmeister stößt, wird eine Ablöse von rund 850.000 Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sechser spielt aktuell noch bei Fortaleza in seiner Heimat Kolumbien. Dorthin war er erst im Sommer gewechselt, nun zieht er bereits weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Fortaleza

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Fortaleza Logo Fortaleza CEIF
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert