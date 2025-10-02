United: Der Preis für Orozco

Manchester United darf sich auf einen Neuzugang freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils den Transfer von Cristian Orozco eingetütet. Für den 17-Jährigen, der im Sommer 2026 zum Rekordmeister stößt, wird eine Ablöse von rund 850.000 Euro fällig.

Der Sechser spielt aktuell noch bei Fortaleza in seiner Heimat Kolumbien. Dorthin war er erst im Sommer gewechselt, nun zieht er bereits weiter.