Kommentar 2
City-Rückschlag: Deutliche Worte von Haaland

von Julian Jasch - Quelle: TNT Sports
Erling Haaland für City im Einsatz @Maxppp

Erling Haaland von Manchester City hat seinem Frust nach dem 2:2-Unentschieden gegen die AS Monaco freien Lauf gelassen. „Natürlich fühle ich mich nicht gut. Wir haben nicht gewonnen, wir haben in der zweiten Halbzeit unnötige Fehler gemacht und ich finde, wir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben den Sieg also nicht verdient“, sagte der 25-Jährige im Anschluss an die gestrige Champions League-Partie gegenüber ‚TNT Sports‘.

Haalands Doppelpack reichte nicht aus, um den Skyblues drei Punkte zu bescheren, Monacos Eric Dier erzielte in der 90. Spielminute den Ausgleich per Elfmeter. „Wir brauchen mehr Energie, wir müssen mehr Druck machen, so wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben“, betonte der norwegische Goalgetter, „wir haben viel mehr dominiert, jetzt haben sie in der zweiten Halbzeit die Führung übernommen, ich finde das nicht gut genug.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
