Kehl optimistisch bei Schlotterbeck-Verlängerung

Sebastian Kehl rechnet fest damit, dass Nico Schlotterbeck (25) seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern wird. „Wir sind seit längerem in Gesprächen. Ich kann versprechen, dass wir dran arbeiten“, war der Sportdirektor vor dem gestrigen 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao gegenüber ‚Sky‘ bemüht, Zuversicht auszustrahlen, schränkte aber ein: „Es wird noch ein paar Tage brauchen. Nicht, weil er nicht überzeugt ist, sondern weil er zu sich finden will, in den Rhythmus kommen will und er große Ziele verfolgt, die hoffentlich mit dem BVB. Ich bin weiterhin sehr optimistisch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlotterbeck selbst dämpfte zuletzt die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung: „Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere. Wir werden jetzt Gespräche führen. Ich werde mich mit Sebastian Kehl zusammensetzen, einen Plan machen und dann wird man schauen, was sich daraus ergibt.“ Gleichzeitig ließ der designierte Kapitän aber keine Zweifel daran aufkommen, dass er sich in Dortmund wohlfühlt und grundsätzlich seine Zukunft beim BVB plant.