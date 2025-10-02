Positive Gespräche: Neuer Bochum-Coach gefunden?

Hat der VfL Bochum um Geschäftsführer Ilja Kaenzig endlich den Nachfolger des entlassenen Dieter Hecking gefunden? Der ‚WAZ‘ zufolge befindet sich der Ruhrpottklub zumindest in positiven und weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem aktuell vereinslosen und entsprechend sofort zur Verfügung stehenden Uwe Rösler.

Von der Regionalzeitung wird der 56-Jährige als „Top-Kandidat“ bezeichnet, immerhin erfülle er wesentliche Punkte, auf die es den Verantwortlichen ankommt: Erfahrung, Kommunikation, Mentalität sowie ein offensives und intensives Spielsystem. Abgeschlossen sei der Deal aber noch nicht.

Gefeilscht wird wohl noch um das finanzielle Paket. Der Bundesliga-Absteiger habe Rösler bereits ein Angebot unterbreitet, das aber noch nicht angenommen wurde. Sollte man in puncto Gehalt nicht auf einen Nenner kommen, hat der kriselnde Zweitligist einen „weiteren aussichtsreichen Kandidaten“ in der Hinterhand, berichtet die ‚WAZ‘ weiter. So gut wie sicher ist also, dass Interimscoach David Siebers nicht im Amt bleiben wird.