Neun Schalker können gehen

Der FC Schalke 04 will den Kader verkleinern. Neun Spieler könnten im Winter die Koffer packen.

Amin Younes im Schalke-Dress @Maxppp

Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Bundesliga ist groß auf Schalke. Nach sieben Spieltagen steht S04 auf Platz vier, der Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt 98 beträgt nur einen Punkt. Auf dem Rasen kann also vieles so weitergehen wie bisher, ansetzen wollen die Verantwortlichen am zu großen Kader.

Die ‚Bild‘ berichtet von einer Streichliste, auf der neun Namen stehen sollen. Zum einen Henning Matriciani (25), Amin Younes (32), Christopher Antwi-Adjei (31) und Ibrahima Cissé (24), deren Verträge im Sommer auslaufen.

Auch Tomas Kalas (32), Anton Donkor (27), Bryan Lasme (26) und Mauro Zalazar (20) dürfen bei passenden Angeboten gehen. Als lukrativster Verkaufskandidat gilt Moussa Sylla (25), der schon im Sommer kurz vor dem Abflug stand.

Vor allem wegen der Schalker Preisforderungen von sechs Millionen Euro kam es letztlich nicht zu einem Transfer. Laut der ‚Sport Bild‘ waren diese auch darin begründet, dass der Zweitligist 15 Prozent des Transfer-Überschusses (Sylla kam für 2,5 Millionen) an Ex-Klub Pau FC abdrücken müsste, zudem verdiene Syllas ehemaliger Berater mit – im Falle einer Sechs-Millionen-Ablöse 250.000 Euro.

