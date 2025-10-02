Hertha: Demme & Seguin vor Rückkehr

Das Lazarett von Hertha BSC lichtet sich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeichnet sich die Rückkehr der Mittelfeldspieler Diego Demme (33) und Paul Seguin (30) ab. Während Demme schon am Samstag (13 Uhr) gegen Preußen Münster im Kader stehen soll, wird Seguins Startelf-Rückkehr nach der Länderspielpause gegen den VfL Bochum anvisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demme litt nach dem Auftaktspiel gegen den FC Schalke 04 (1:2) an Schwindelsymptomen, die ihn bis zuletzt außer Gefecht setzten. Seguin schlug sich dagegen mit Problemen an der Platarfaszie an der Fußsohle herum.