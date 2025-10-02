So läuft Gladbachs Trainersuche

Borussia Mönchengladbach möchte zunächst die Nachfolge des zurückgetretenen Roland Virkus klären, bevor die Trainerfrage final beantwortet wird. „Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen“, gibt Geschäftsführer Stefan Stegemann im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ zu Protokoll, „sollte das aber länger dauern und wir sehen gute Entwicklungen, bleibt sie vielleicht auch nicht so lange offen.“

Es sind richtungsweisende Tage und Entscheidungen für die Fohlen, die in der Liga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht sind. Für Interimscoach Eugen Polanski soll es am Wochenende um ein, ansonsten stünde Philippe Clement als Alternative bereit. Spekuliert wird darüber hinaus über eine Rückholaktion von Ex-Spieler Marcell Jansen, der zuletzt als Präsident des Hamburger SV tätig war.