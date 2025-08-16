Bundesligisten dran: Neuer Geubbels-Klub steht fest

Willem Geubbels kehrt aller Voraussicht nach in seine französische Heimat zurück. Nach FT-Informationen hat sich der Paris FC die Dienste des Stürmers gesichert. Der Aufsteiger zahlt neun Millionen Euro plus Boni für den 23-Jährigen an den FC St. Gallen. Der Spieler selbst hat sein grünes Licht gegeben, der Medizincheck soll in Kürze erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Geubbels hatten auch mehrere Bundesligisten Gefallen gefunden. Der 1. FC Köln, Union Berlin, der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach beschäftigten sich mit dem Ex-Monegassen, den es nun aber in die französische Hauptstadt zieht.