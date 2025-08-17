Eintracht: Alles klar mit Trapp & Zetterer

Eintracht Frankfurt hat die letzten Details bei seinen beiden Torwart-Transfers geklärt. Laut ‚Sky‘ ist die finale Einigung mit dem Paris FC über den Wechsel von Kevin Trapp (35) erfolgt. Der Ligue 1-Aufsteiger zahlt eine Million Euro, Trapp soll in Kürze den Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Als Ersatz holt die Eintracht Michael Zetterer (30) von Werder Bremen an Bord. Fünf Millionen Euro fließen vom Main an die Weser, 800.000 Euro können an Boni folgen. Zetterer unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2029.