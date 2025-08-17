Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Eintracht: Alles klar mit Trapp & Zetterer

von David Hamza - Quelle: Sky
Trapp beim Einlaufen @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat die letzten Details bei seinen beiden Torwart-Transfers geklärt. Laut ‚Sky‘ ist die finale Einigung mit dem Paris FC über den Wechsel von Kevin Trapp (35) erfolgt. Der Ligue 1-Aufsteiger zahlt eine Million Euro, Trapp soll in Kürze den Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ersatz holt die Eintracht Michael Zetterer (30) von Werder Bremen an Bord. Fünf Millionen Euro fließen vom Main an die Weser, 800.000 Euro können an Boni folgen. Zetterer unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Paris
Bremen
Kevin Trapp
Michael Zetterer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Paris Logo Paris FC
Bremen Logo SV Werder Bremen
Kevin Trapp Kevin Trapp
Michael Zetterer Michael Zetterer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert