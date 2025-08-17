Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Paris verpflichtet Geubbels

von Aaron Schlütter - Quelle: parisfc.fr
Geubbels schießt auf das Tor. @Maxppp

Willem Geubbels wechselt vom FC St. Gallen zum Paris FC und unterzeichnet einen Vertrag bis 2030. Für die Dienste des 24-jährigen Stürmers investiert der französische Hauptstadtklub nach FT-Informationen eine Ablöse von neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Paris FC
Bienvenue Willem🇫🇷

Willem Geubbels, 24 ans hier, signe jusqu’en 2030 au Paris FC 😍

🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
Bei X ansehen

Die ebenfalls interessierten Bundesligisten Union Berlin, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln gehen somit leer aus. Für St. Gallen erzielte Geubbels in 95 Partien 30 Tore und bereitete acht weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Super League
St.Gallen
Paris
Willem Geubbels

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Super League Super League
St.Gallen Logo St.Gallen
Paris Logo Paris FC
Willem Geubbels Willem Geubbels
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert