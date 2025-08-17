Paris verpflichtet Geubbels

Willem Geubbels wechselt vom FC St. Gallen zum Paris FC und unterzeichnet einen Vertrag bis 2030. Für die Dienste des 24-jährigen Stürmers investiert der französische Hauptstadtklub nach FT-Informationen eine Ablöse von neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Die ebenfalls interessierten Bundesligisten Union Berlin, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln gehen somit leer aus. Für St. Gallen erzielte Geubbels in 95 Partien 30 Tore und bereitete acht weitere vor.