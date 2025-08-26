Mainoo bereit für United-Abschied

Kobbie Mainoo (20) könnte Manchester United noch bis zum Ende der Transferperiode verlassen. Wie der englische Journalist Graeme Bailey berichtet, hofft das United-Eigengewächs auf eine Leihe, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Die Red Devils sollen jedoch im Falle eines Abschieds einen dauerhaften Transfer bevorzugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Daily Mail‘ sieht Trainer Rúben Amorim den Mittelfeldspieler zwar für die morgige Partie im EFL Cup gegen Viertligist Grimsby Town (21 Uhr) vor, grundsätzlich hat aber Kapitän Bruno Fernandes (30) klar die Nase vorn. Wie die Tageszeitung ausführt, sollen zehn Klubs aus England sowie weiteren europäischen Topligen die Entwicklung um Mainoo genau beobachten.