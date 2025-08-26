Menü Suche
Transferwende um Bella-Kotchap?

von Dominik Schneider - Quelle: Alfredo Pedullà
Der FC Nantes könnte im Rennen um Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton doch noch leer ausgehen. Wie der italienische Journalist Alfredo Pedullà berichtet, soll sich der Innenverteidiger in Kürze dem Medizincheck für einen Wechsel zu Hellas Verona unterziehen.

Bis zuletzt sah alles danach aus, dass Nantes den Zuschlag für den 23-jährigen Ex-Nationalspieler erhält. Laut Pedullà hat Verona nun aber erfolgreich dazwischengegrätscht und den Transfer auf den letzten Metern gekapert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
