Paris will sich bei Bayer bedienen – Clauss-Wechsel geplatzt

Der Paris FC beschäftigt sich mit Bayer Leverkusens Arthur (22). Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge hat der neureiche französische Erstligist den Brasilianer neben Pierre Lees-Melou (32/Stade Brest) als potenzielle Verstärkung für die rechte defensive Außenbahn ins Auge gefasst. Konkrete Schritte für eine Verpflichtung wurden aber bislang nicht in die Wege geleitet.

Arthur stand am Wochenende beim Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim (1:2) in Bayers Startelf, wurde nach 45 durchwachsenen Minuten aber wieder ausgewechselt. Sollte der Nationalspieler (ein Länderspiel) den Abflug machen, ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Werksklub noch mit zwei Rechtsverteidigern verstärkt. Agustín Giay (21/Palmeiras) ist ein Thema in Leverkusen.

Die Spur zu Jonathan Clauss (32/OGC Nizza) ist derweil eiskalt. Dem ‚kicker‘ zufolge konnte sich Leverkusen mit Nizza nicht auf eine Ablöse einigen. Dementsprechend sei der Transfer geplatzt, so das Fachmagazin. Die Suche nach einem Rechtsverteidiger sei damit aber nicht beendet, sondern gehe weiter.

Hincapié will gehen

Damit nicht genug: Auch Piero Hincapié (23) könnte dem Bundesligisten in diesem Sommer den Rücken kehren. Dem Vernehmen nach hat sich der ecuadorianische Innen- respektive Linksverteidiger sogar schon auf einen Abschied festgelegt. Interesse bekunden einige Premier League-Klubs, die besten Karten auf den Zuschlag werden dem FC Arsenal attestiert.