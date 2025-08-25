Menü Suche
Bayer erkundigt sich nach Frimpong-Ersatz

Einen richtigen Ersatz für den zum FC Liverpool abgewanderten Jeremie Frimpong hat Bayer Leverkusen noch immer nicht verpflichtet. Bei einem Kandidaten hat der Werksklub nun angefragt.

von Luca Hansen - Quelle: UOL Esporte
Agustín Giay im Zweikampf @Maxppp

Dass Bayer Leverkusens Kader noch nicht ganz fertig ist, hat am Samstag auch die 1:2-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim gezeigt. Besonders auf der rechten Schiene konnten weder Arthur (22) noch Ernest Poku (21), der eigentlich weiter offensiv beheimatet ist, überzeugen. Eifrig wird nach einem passenden Kandidaten gefahndet, nun gab es eine Kontaktaufnahme.

Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, hat die Werkself bei Palmeiras wegen Rechtsverteidiger Agustín Giay (21) angefragt, musste aber direkt eine Absage hinnehmen. Bereits vergangene Woche war der AC Mailand mit einer Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro für den Argentinier abgeblitzt. Die Brasilianer wollen Giay nicht verkaufen, allerdings ist fraglich, wie lange sie den finanzstarken europäischen Klubs widerstehen können.

Ein weiterer Kandidat für die Position ist Jonathan Clauss (32) vom OGC Nizza. Die Verhandlungen mit den Franzosen sind nach FT-Informationen weit fortgeschritten, der Spieler selbst ist sich mit Bayer bereits einig. Es ist davon auszugehen, dass vor Transferschluss noch ein neuer Rechtsverteidiger den Weg in die BayArena findet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
