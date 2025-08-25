Neuer Rechtsverteidiger für Lautern

Der 1. FC Kaiserslautern reagiert auf die schwere Kreuzbandverletzung von Simon Asta (24) und holt einen neuen Rechtsverteidiger an Bord. Laut der ‚L’Équipe‘ steht der Zweitligist vor der Verpflichtung von Paul Joly. Der 25-Jährige kommt demnach zunächst leihweise für ein Jahr von AJ Auxerre, für den Anschluss sichern sich die Roten Teufel eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Franzosen ist der FCK die erste Station im Ausland. In der vergangenen Saison bestritt er 26 Partien in der Ligue 1, durfte allerdings nur zehnmal von Beginn an auflaufen. Nun hofft Joly auf regelmäßige Startelf-Einsätze am Betzenberg. An Auxerre ist der Rechtsfuß vertraglich noch bis 2027 gebunden.