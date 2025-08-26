Menü Suche
Matic unterschreibt in Sassuolo

von Dominik Schneider - Quelle: sassuolocalcio.it
Nemanja Matic macht den doppelten Reklamierarm @Maxppp

Mit 37 Jahren ist noch lange nicht Schluss für Nemanja Matic. Der serbische Mittelfeldspieler schließt sich der US Sassuolo an und unterzeichnet beim Serie A-Vertreter einen Vertrag bis zum Ende der angelaufenen Spielzeit. Unter bestimmten Umständen verlängert sich der Kontrakt automatisch um eine zusätzliche Saison.

U.S. Sassuolo
Nemanja Matić è neroverde! 🖤💚

#ForzaSasol
Bis zuletzt stand der 48-fache Nationalspieler bei Olympique Lyon in Lohn und Brot. Nun geht Matic seine zweite Station in Italien an. Von 2022 bis 2023 war der Sechser bereits für die AS Rom aktiv und absolvierte 35 Serie A-Partien.

Serie A
Sassuolo
Nemanja Matić

Serie A Serie A
Sassuolo Logo Sassuolo Calcio
Nemanja Matić Nemanja Matić
