PSG bindet Shootingstar Mbaye

Paris St. Germain kann weiter auf Ibrahim Mbaye zählen. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat der amtierende Champions League-Sieger eine Klausel im Arbeitspapier des 17-Jährigen aktiviert, die den Flügelspieler bis 2028 an den Verein bindet.

Trotz seines jungen Alters sammelt Mbaye bereits eifrig Einsatzminuten für die Profis von PSG. In wettbewerbsübergreifend 18 Spielen durfte der Rechtsfuß bereits mitwirken, an drei Toren war er direkt beteiligt.