Menü Suche
Kommentar 3
Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg bedient sich in der Premier League

von Dominik Schneider - Quelle: fcn.de
1 min.
Miroslav Klose im Porträt @Maxppp

Nach einem äußerst schwachen Start in die neue Saison hat der 1. FC Nürnberg nochmal investiert, um den Kader zu verstärken. Per Leihe bedienen sich die Franken bei Crystal Palace und holen Mittelfeldspieler Hindolo Mustapha (19) nach Deutschland. Eine Kaufoption scheint beim Wechsel des Nationalspielers von Sierra Leone nicht Teil der Abmachung zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
Servus Hindo! 👋

Wir leihen den offensiven Mittelfeldspieler Hindolo #Mustapha vom Premier League Teilnehmer Crystal #Palace aus. 🙌

Zur Meldung 👉

#fcn
Bei X ansehen

Der Youngster der Eagles freut sich auf den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere: „Ich freue mich darauf, meine erste Herausforderung in einem neuen Land und einer neuen Liga anzunehmen. Ich will mich jetzt schnellstmöglich ins Team einfügen und ins Training einsteigen, damit ich der Mannschaft über die Saison hinweg helfen und mich persönlich weiterentwickeln kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Premier League
Nürnberg
Crystal Palace
Hindolo Thomas E. Mustapha

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Premier League Premier League
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Hindolo Thomas E. Mustapha Hindolo Thomas E. Mustapha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert