Nürnberg bedient sich in der Premier League

Nach einem äußerst schwachen Start in die neue Saison hat der 1. FC Nürnberg nochmal investiert, um den Kader zu verstärken. Per Leihe bedienen sich die Franken bei Crystal Palace und holen Mittelfeldspieler Hindolo Mustapha (19) nach Deutschland. Eine Kaufoption scheint beim Wechsel des Nationalspielers von Sierra Leone nicht Teil der Abmachung zu sein.

Der Youngster der Eagles freut sich auf den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere: „Ich freue mich darauf, meine erste Herausforderung in einem neuen Land und einer neuen Liga anzunehmen. Ich will mich jetzt schnellstmöglich ins Team einfügen und ins Training einsteigen, damit ich der Mannschaft über die Saison hinweg helfen und mich persönlich weiterentwickeln kann.“