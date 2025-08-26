Bobic einig mit Ex-BVB-Profi

Antonios Papadopoulos (25) setzt offenbar seine Europareise fort und steuert als nächste Destination Polen an. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der ehemalige Verteidiger von Borussia Dortmund bereits mit Legia Warschau mündlich auf „einen lukrativen Vierjahresvertrag“ geeinigt. Ein erstes Angebot über 1,5 Millionen Euro hat der FC Lugano jedoch abgelehnt.

Federführend in den Verhandlungen ist Fredi Bobic, der seit Mitte April als Sportdirektor in der polnischen Hauptstadt fungiert. Papadopoulos hatte im vergangenen Jahr den BVB hinter sich gelassen und sich dem Schweizer Erstligisten angeschlossen. Im Tessin ist er noch bis 2027 vertraglich gebunden.