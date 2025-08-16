Bayer vor Transfer-Doppelschlag

Bayer Leverkusen hat in der Abwehr in Jarell Quansah (22), der für 35 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet wurde, eigentlich schon den Ersatz für Jonathan Tah (29) gefunden. In Axel Tape (18) wurde außerdem ein vielversprechendes Talent für die Innenverteidigung von Paris St. Germain verpflichtet.

Dennoch sind zwei weitere Spieler für die Abwehrzentrale im Anflug. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat die Werkself Victor Lindelöf einen Vertrag für eine Saison mit der Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt. Der 31-jährige Schwede hat bei Manchester United, das einst 35 Millionen für seine Dienste an Benfica Lissabon gezahlt hatte, bereits mit Erik ten Hag zusammengearbeitet.

Einigung mit Badé

Aktuell ist Lindelöf vereinslos und wäre entsprechend ablösefrei zu haben. Ganz durch ist der Deal dem Bezahlsender zufolge aber noch nicht.

Wesentlich weiter ist Simon Rolfes mit Loïc Badé vom FC Sevilla. Nachdem zuletzt Borussia Dortmund dazwischengefunkt hatte, ist der Transfer des 25-Jährigen mittlerweile so gut wie beschlossen. Laut ‚Sky‘ sind sich Bayer und Badé schon einig, zwischen den beiden Klubs werden nur noch die finalen Details geklärt. Am Ende zahlt Leverkusen bis zu 30 Millionen für den Franzosen.

Der Badé-Deal soll in der kommenden Woche finalisiert werden, somit würde der Abwehrspieler schon am ersten Spieltag am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim zur Verfügung stehen.