Sunderland verpflichtet Mukiele

Drei Jahre nach seinem Wechsel zu Paris St. Germain zieht Abwehrspieler Nordi Mukiele (27) weiter in die Premier League. Aufsteiger AFC Sunderland sichert sich die Dienste des Franzosen, der in der Bundesliga für RB Leipzig und Bayer Leverkusen aktiv war, für kolportierte zwölf Millionen Euro Ablöse. In Sunderland unterschreibt Mukiele einen Vertrag bis 2029.

2022 war Mukiele mit großen Ambitionen von Leipzig an den Eiffelturm gewechselt. Einen dauerhaften Stammplatz konnte sich der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß bei PSG aber nicht erkämpfen. Insgesamt bestritt der Nationalspieler (ein Länderspiel) 54 Partien für Paris, vergangene Spielzeit war er an Bayer Leverkusen verliehen. „Es ist eine neue Herausforderung und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe die Atmosphäre im Stadion erlebt, und die gefällt mir sehr. Die Fans sind im Fußball sehr wichtig, besonders in Sunderland. Ich bin hierhergekommen, um für sie zu kämpfen“, so Mukieles erste Worte in Sunderland.