30 Millionen: Ex-Stuttgarter González vor dem Wechsel?

Wechselt Nico González innerhalb der Serie A? Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, interessiert sich die AS Rom für den 27-Jährigen von Juventus Turin. Der Hauptstadtklub sucht nach einem dynamischen Flügelspieler für die rechte Offensivseite. Die aktuellen Verhandlungen mit Jadon Sancho (25/Manchester United) laufen laut der italienischen Sportzeitung eher wenig vielversprechend. Daher sucht die Roma nach möglichen Alternativen.

Auch Atlético Madrid gehört zu den Klubs, die González im Visier haben, doch die von Juve aufgerufene Ablöseforderung in Höhe von 30 Millionen Euro wirke abschreckend auf den spanischen Klub. Rom-Trainer Gian Piero Gasperini gilt jedoch als großer Fan des Argentiniers. Mit Leon Bailey steht ein anderer Flügelspieler kurz vor dem Wechsel zu den Giallorossi. Der 28-jährige Ex-Leverkusener, der aktuell bei Aston Villa unter Vertrag steht, soll zunächst zur Leihe kommen. Darüber hinaus sichert sich die Roma eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro.