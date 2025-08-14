Juventus: Ex-Stuttgarter González vor dem Abflug?

Nico González könnte es in die spanische La Liga ziehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Atlético Madrid erste Gespräche mit Juventus Turin über einen möglichen Transfer des 27-Jährigen gestartet. An die Alte Dame ist der Argentinier vertraglich noch bis 2029 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

González machte seine ersten Schritte in Europa beim VfB Stuttgart, der den Linksfuß 2021 für über 27 Millionen Euro an die AC Florenz verkaufte. Nach vier Jahren bei der Fiorentina verpflichtete Juventus den Offensivspieler im Juli nach vorheriger Leihe für knapp 28 Millionen Euro fest. In der vergangenen Saison steuerte González in insgesamt 38 Pflichtspielen nur neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) bei – zu wenig für die Vereinsverantwortlichen der Turiner, die González nun weiter nach Madrid ziehen lassen könnten.