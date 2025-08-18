Menü Suche
Kommentar
Serie A

Einigung erzielt: Bailey wechselt nach Rom

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Leon Bailey im Einsatz für Aston Villa @Maxppp

Bei Leon Bailey und der AS Rom stehen nun alle Ampeln auf Grün. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Italiener mit Aston Villa final auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption geeinigt. Für die Leihe werden zwei bis drei Millionen Euro Gebühr fällig, die Option zum festen Transfer liegt dem Bericht zufolge bei 22 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Medizincheck angereist ist der 28-jährige Jamaikaner noch nicht. Dies soll erst in der kommenden Woche geschehen, so der Transfermarkt-Experte. Dass Bailey unbedingt zur Roma wechseln will, sickerte schon im Vorfeld durch. Die Zusage des Flügelspielers haben die Giallorossi bereits seit einigen Tagen in der Tasche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Rom
Aston Villa
Leon Bailey

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Rom Logo AS Rom
Aston Villa Logo Aston Villa
Leon Bailey Leon Bailey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert