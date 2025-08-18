Einigung erzielt: Bailey wechselt nach Rom

Bei Leon Bailey und der AS Rom stehen nun alle Ampeln auf Grün. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Italiener mit Aston Villa final auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption geeinigt. Für die Leihe werden zwei bis drei Millionen Euro Gebühr fällig, die Option zum festen Transfer liegt dem Bericht zufolge bei 22 Millionen Euro.

Zum Medizincheck angereist ist der 28-jährige Jamaikaner noch nicht. Dies soll erst in der kommenden Woche geschehen, so der Transfermarkt-Experte. Dass Bailey unbedingt zur Roma wechseln will, sickerte schon im Vorfeld durch. Die Zusage des Flügelspielers haben die Giallorossi bereits seit einigen Tagen in der Tasche.