Bayer: Rolfes macht Hincapié-Ansage

Vizemeister Bayer Leverkusen hat die Hoffnung auf einen Verbleib von Piero Hincapié (23) noch nicht aufgegeben. Gegenüber ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, dass man den Ecuadorianer „natürlich behalten“ wolle: „Wir haben bislang weiterhin kein offizielles Angebot von irgendeinem Verein erhalten, deswegen ist er unser Spieler. Das ist der Status quo.“ Hincapié hat eine Ausstiegsklausel zwischen 60 und 65 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert, der FC Arsenal zeigt großes Interesse.

„Er weiß, dass wir ihn sehr schätzen und gerne weiter bei uns sehen“, so Rolfes weiter. Hincapié war vor vier Jahren für 6,35 Millionen Euro aus Argentinien zur Werkself gewechselt und dort seitdem zu einem Top-Innenverteidiger gereift. In den ersten beiden Partien setzte Erik ten Hag jeweils von Beginn an auf den Abwehrspieler.