VfB: Vagnoman-Verlängerung rückt näher

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Die Zukunft von Josha Vagnoman (24) scheint doch beim VfB Stuttgart zu liegen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich beide Parteien in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Vagnomans jetziger Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus.

Eigentlich war der Ex-Hamburger als Verkaufskandidat in die Transferphase gegangen. Die starken Leistungen des Außenverteidigers in der Vorbereitung haben die Bosse allerdings zum Umdenken bewegt, weswegen eine Verlängerung wieder möglich ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
