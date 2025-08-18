Millionen-Ablöse: Nottingham holt Kalimuendo

Nottingham Forest begrüßt einen neuen Stürmer. Wie die Tricky Trees offiziell vermelden, wechselt Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes zum Premier League-Klub. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030, dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse. „Als ich vom Interesse von Forest hörte, war ich geehrt. Es ist ein stolzer Moment für mich, zu einem Team zu wechseln, das im letzten Jahr eine starke Saison hatte, und zu einem Verein mit großer Geschichte“, sagt Kalimuendo.

Mit 17 Treffern in 33 Ligue 1-Partien zählte Kalimuendo in der vergangenen Saison zu den besten Stürmern der Liga. Im Sommer 2022 war der Franzose für 20 Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Paris St. Germain nach Rennes gewechselt. Nach drei Jahren und insgesamt 112 Spielen für den Klub aus der Bretagne geht der Rechtsfuß nun seinen nächsten Karriereschritt auf der Insel.