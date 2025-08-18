Millionenabfindung: BVB lässt Haller ziehen

Der FC Utrecht holt Sébastien Haller (31) zurück. Der niederländische Erstligist verkündet die Festverpflichtung des Mittelstürmers offiziell, der bereits die vergangene Rückrunde in Utrecht verbracht hatte. Haller erhält zunächst einen Einjahresvertrag bei den Niederländern.

BVB spart Gehalt ein

Eine Ablöse kassiert Borussia Dortmund dem Vernehmen nach nicht, obwohl Haller noch bis 2026 unter Vertrag stand. Ganz im Gegenteil: Der BVB soll dem Ivorer sogar eine Abfindung im unteren bis mittleren einstelligen Millionenbereich bezahlen, um sein fürstliches Jahresgehalt über zehn Millionen einzusparen.

„Sebastien hat hier eine besondere Geschichte geschrieben. Seine Krebserkrankung hat er mit beeindruckender Stärke bekämpft. Nun kehrt er nach Utrecht zurück - zu einem Verein, der ihm viel bedeutet und für den er in den vergangenen Monaten regelmäßig zum Einsatz gekommen ist. Wir wünschen Sebastien für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Haller war 2022 für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt. Insbesondere aufgrund seiner Krebserkrankung kam der 1,90-Rechtsfuß an der Strobelallee aber nie richtig in Fahrt. Nun geht das Kapitel nach 41 Partien, zwölf Treffern und sechs Vorlagen bei der Borussia endgültig zu Ende.